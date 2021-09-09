Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова чисто прыгнула тройной аксель на тренировке перед стартом контрольных прокатов сборной России.

Выступления фигуристов пройдут в Челябинске 11-12 сентября.

Видео с исполнением прыжка в рамках новой короткой программы появилось в «Инстаграме» проекта «ФАНсектор». Также фигуристка исполнила четверной флип и четверной сальхов в прогоне произвольной программы.

По информации от очевидцев, в короткой программе Трусова будет кататься под музыку из фильма «Фрида», а в произвольной программе — под саундтрек к фильму «Круэлла».

Напомним, прошлый сезон Александра Трусова провела в академии Евгения Плющенко, но в мае приняла решение вновь тренироваться в группе Этери Тутберидзе.