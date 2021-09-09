Президент РФС Александр Дюков встретился с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Боец опубликовал совместное фото у себя в Instagram.

«Александр Валерьевич, спасибо за подарок и за встречу. Удачи в работе, здоровья семье и близким.» – подписал фото Нурмагомедов.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов присутствовал на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты. Напомним, россияне победили со счетом 2:0. Хабиб похвалил команду за победу.

19 марта 2021 года президент UFC подтвердил, что дагестанский боец завершил профессиональную карьеру.

Хабиб провел на профессиональном уровне в ММА 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.