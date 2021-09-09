Стало известно, под какую музыку будет катать новые программы в олимпийском сезоне российская фигуристка Александра Трусова.

В сети появились отрывки прогонов программ Трусовой перед стартом контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Челябинске. Короткая программа Трусовой поставлена на музыку к фильму «Фрида» о мексиканской художнице Фриде Кало, а произвольная программа будет исполняться под саундтрек к фильму «Круэлла». Отрывки прокатов появились в «Инстаграме» проекта «ФАНсектор».

Отметим, на тренировке Трусова прыгнула тройной аксель в короткой программе, а также исполнила четверные флип и сальхов в произвольной программе.

Напомним, Александра Трусова прошедший сезон провела в академии «Ангелы Плющенко». В мае 2021 года фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе.