Стало известно, под какую музыку в произвольной программе будет кататься российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная.

В «Инстаграме» фигуристки из Челябинска Ангелины Вейраух появился небольшой отрывок из произвольной программы Косторной: в нем она исполняет каскад из тройных флипа и сальхова через ойлер. Фоном звучит музыка Антонио Вивальди из «Времен года», отрывок «Зима».

Отметим, в это межсезонье Косторная выкладывала небольшое видео с исполнением дорожки шагов под «Зиму» Вивальди, однако быстро удалила ролик.

В сезоне-2020/21 Алена Косторная катала под «Зиму» Вивальди короткую программу на Финале Кубка России по фигурному катанию. Тогда спортсменка исполняла программу в первый раз и не справилась с каскадом.