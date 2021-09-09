В субботу стартует 7-ой тур Тинькофф РПЛ «Локомотив» – «Крылья Советов». На матч допустят только 3000 зрителей. Информацию разместили на официальном сайте футбольного клуба «Локомотив» 9 сентября. Такое решение было принято Роспотребнадзором.

Железнодорожники сообщают, что в связи со сложившейся ситуацией матч смогут посетить только владельцы сезонных абонементов. Болельщики должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Посетителей с температурой тела больше 37 градусов Цельсия не пустят на стадион.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 11 сентября. Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Футболисты Марко Николича располагаются на четвертой строчке РПЛ.