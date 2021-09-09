Встреча российских победителей и призёров Летних олимпийских игр в Токио с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перенесена на один день — с 10 на 11 сентября.

Об этом сообщила гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в своём «Инстаграме».

«Ловите моё «крутое» настроение. У нас перенесли встречу на 11-е число. Поэтому +1 день тут. Именно поэтому я такая «весёлая», — написала Мельникова, выложив «сторис».

Отметим, все члены олимпийской сборной России, которые должны были посетить мероприятие, перед встречей с президентом обязаны были пробыть 7 дней на карантине в связи с пандемией коронавируса. Все спортсмены сейчас находятся в московском «Президент-Отеле», они пробудут на карантине еще чуть более суток.