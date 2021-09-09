Футбольный агент Александр Маньяков высказался о том, что у российского голкипера Андрея Лунева было предложение от одного английского клуба этим летом.

Слова Маньякова прозвучали в прямом эфире в инстаграме Sport24.

«Андрей хотел в Европу. Я знаю, что они долго вели переговоры с «Зенитом». Руководители «Зенита» выстраивали свою переговорную стратегию, а Андрей и его агент — свою», — сказал агент, добавив, что у него на руках было предложение для Лунева от «Мидлсбро».

«Поступило предложение от «Байера» и он его принял. Это желание игрока. Никто не гарантирует тебе место на поле. Будешь сильнее — будешь играть, любые гарантии — чисто на словах», — отметил Маньяков, добавив, что в «Мидлсбро» предлагали достаточно средние деньги даже по меркам России.