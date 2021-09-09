Новозеландский боец смешанного стиля, выступающий в UFC в легком весе Дэн Хукер сообщил, что Тони Фергюсон перестал выходить с промоушеном на связь.

Слова бойца цитирует портал MMA News.

«Он оборвал все связи, и просто не поднимает трубку. Никто из UFC не может до него дозвониться», – сказал Хукер.

Отметим, Тони Фергюсон потерпел трёх поражения подряд в трёх последних боях в UFC. В мае 2021-го года 37-летний американец проиграл иранскому бойцу Бенеилу Дариушу. До этого он уступил бразильцу Чарльзу Оливейре и американцу Джастину Гэтжи. До этой неудачной серии Фергюсон шёл на мощной серии из 12 побед в UFC подряд. Ему предстоял титульный бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но бой не состоялся из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.