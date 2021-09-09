Российская прыгунья с шестом, серебряный призер Олимпиады Анжелика Сидорова выиграла соревнования в финале «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона.

Сидоровой удалось выиграть соревнования с результатом в 5 метров и 1 сантиметр. Этот результат стал также личным рекордом спорсменки и рекордом соревнований «Бриллиантовой лиги».

Выше Сидоровой в мире прыгала только другая россиянка — Елена Исинбаева, которая смогла сделать прыжок на высоту 5,06. Также она совершала успешные прыжки на уровне 5,03 м, 5,04 м и 5,05 м. Также американская легкоатлетка Сэнди Моррис ранее прыгала на уровне 5 м ровно.

В текущем сезоне Сидорова завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио. Она не смогла взять с первой попытки высоту в 4 метра 90 сантиметров.