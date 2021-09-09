Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о том, как относится к своему невызову в сборную России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

В «Инстаграме» журналиста Тимура Журавеля появился небольшой отрывок видеоинтервью с футболистом. По словам Сафонова, он все равно наблюдал за сборной, поскольку со всеми ребятами играл в команде и переживает за них.

«Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме, кто на данный момент сильнее», — отметил Сафонов, добавив, что ему нужно набрать форму и тогда он сможет побороться с другими вратарями.

По мнению Сафонова, тренерский штаб может быть доволен Гильерме в воротах сборной. «Мне звонили, мы разговаривали, и я полностью согласен с тренерским штабом. Я не могу быть не согласен с ними», — отметил Сафонов о разговоре с тренером вратарей сборной Виталием Кафановым.