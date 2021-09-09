Стало известно, под какую музыку будет выступать российская фигуристка Анна Щербакова в новом олимпийском сезоне.

Информацию об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ». По информации СМИ, произвольная программа спортсменки поставлена под музыку к фильму «Мастер и Маргарита» Игоря Корнелюка. В короткой программе Щербакова будет кататься под восточные мотивы.

В марте 2021 года Анна Щербакова стала чемпионкой мира на турнире в Стокгольме.

Обе новые программы Щербаковой можно будет увидеть на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Выступления состоятся 11-12 сентября на арене «Трактор» в Челябинске. Ранее стало известно, под какую музыку будут кататься в олимпийском сезоне Алена Косторная и Александра Трусова.