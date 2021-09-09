Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная будет кататься под блюз в короткой программе в олимпийском сезоне.

Информацию об этом сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

По данным источника, в короткой программе будет именно блюзовая композиция, а в произвольной — музыка Антонио Вивальди «Времена Года». Ранее в сети появился маленький отрывок программы, на котором фигуристка прыгала каскад из тройных флипа и сальхова через ойлер под тему «Зима» из «Времен года».

Отметим, под «Зиму» фигуристка катала короткую программу в прошлом сезоне, когда тренировалась в академии «Ангелы Плющенко». Программа была исполнена лишь один раз — на финале Кубка России.

С марта 2021 года Алена Косторная вновь тренируется в группе Этери Тутберидзе.