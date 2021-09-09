Российская фигуристка, призер юниорского чемпионата мира Дарья Усачева будет исполнять короткую программу под музыку из фильма «Величайший шоумен».

Информацию об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным СМИ, Усачевой поставили программу в олимпийский сезон под «Величайшего шоумена», а тема произвольной программы пока неизвестна.

В прошлом году фигуристка катала короткую программу под «Мулен Руж», а произвольную — под саундтреки к «Ромео и Джульетте». В сезоне-2021/22 Усачева впервые будет выступать по взрослым на международном уровне.

Посмотреть на новую программу Усачевой можно будет уже в эту субботу, 11 сентября, в рамках контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Челябинске на арене «Трактор».