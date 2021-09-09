Российская фигуристка, призёр финала Кубка России Майя Хромых будет исполнять произвольную программу «Танго Роксаны» в грядущем олимпийском сезоне.

Информацию об этом сообщает «Матч ТВ».

Короткая программа под блюз Бет Харт, по данным источника, была оставлена с прошлого сезона, а вот произвольную программу поменяли. В новом сезоне спортсменка будет кататься под тему из «Мулен Руж» — «Танго Роксаны».

Отметим, с сезона-2021/22 Майя Хромых может выступать по взрослым в международных соревнованиях. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Посмотреть на новую программу Хромых можно будет в воскресенье, 12 сентбря, в рамках контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Они пройдут в Челябинске на арене «Трактор».