Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила произвольную программу со сверхсложным контентом на тренировке перед контрольными прокатами сборной России в Челябинске.

Информацию об этом сообщает журналист РИА Новости Анатолий Самохвалов.

Фигуристка исполнила в прогоне сольные тройной аксель, четверной флип и четверной сальхов, а также во второй половине программы каскад из четверного лутца и тройного сальхова через ойлер.

Напомним, произвольная программа Трусовой для олимпийского сезона поставлена под саундтрек к фильму «Круэлла».

Посмотреть на выступления Александры Трусовой с новыми программами можно будет 11-12 сентября на арене «Трактор» в Челябинске, где и пройдут контрольные прокаты членов сборной России.