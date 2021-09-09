Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова без четверных прыжков исполнила прогон произвольной программы на тренировке перед контрольными прокатами сборной России в Челябинске.

По информации журналиста РИА Новости Анатолия Самохвалова, фигуристка выполняла прогон произвольной программы без элементов ультра-си, поскольку пока только входит в сезон.

Ранее СМИ сообщали, что Щербакова будет катать произвольную программу под музыку Игоря Корнелюка из фильма «Мастер и Маргарита». В короткой программе у спортсменки будет восточная тема.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию состоятся уже в эти выходные, 11-12 сентября. Выступления фигуристок пройдут на арене «Трактор» в Челябинске.