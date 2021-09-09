Петербургский «Зенит» уступил московскому ЦСКА в рамках товарищеского предсезонного турнира OPAP Neofytos Chandriotis на Кипре.

Стартовая игра турнира завершилась для «Зенита» поражением со счетом 64:75 (счет по периодам — 10:13, 14:26, 22:16, 18:20). С самого начала встречи «Зенит» уступал, второй период вышел самым неудачны. В третьем периоде «Зенит» смог несколько отыграть отставание, но не добил соперника в заключительной четверти.

Ранее на Кубке Кондрашина и Белова в Петербурге «Зенит» разгромил ЦСКА, набрав 100 очков. В той встрече к большому перерыву «Зенит» вёл в счёте с преимуществом 18 очков, а завершил с разностью «+27».

Следующим товарищеский матч «Зенит» проведет против греческого «Олимпиакоса». Игра состоится в субботу, 11 сентября.