Российский фигурист, чемпион и вице-чемпион Европы Дмитрий Алиев будет кататься под вальс Энтони Хопкинса в одной из своих программ в олимпийский сезон.

Видео с отрывками программы появились в «Инстаграме» фигуристки Дианы Морозовой. Фигурист исполнял программу под музыку «And the waltz goes on», написанную актером Энтони Хопкинсом в исполнении Андре Рье. Пока неивестно, будет ли это короткая или произвольная программа.

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Алиев попал в заявку на турнир серии ISU Challenger — Nebelhorn Trophy, на котором необходимо будет подтвердить третью российскую квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Право на эту квоту получили Михаил Коляда и Евгений Семененко на прошедшем ЧМ.