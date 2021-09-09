Немецкий защитник французского «Лиона», экс-игрок «Баварии» Джером Боатенг избежал тюремного срока за домашнее насилие в отношение своей бывшей партнерши.

Как сообщает издание Bild, суд признал Боатенга виновным по делу о домашнем насилии: было установлено, что в 2018 году игрок напал на свою бывшую девушку и мать своих дочерей-близнецов по имени Шерин. Боатенг отрицал все предъявленные ему обвинения.

Футболиста в качестве наказания оштрафовали на 1,8 миллиона евро за нанесение телесных повреждений. Игроку грозило до 5 лет лишения свободы, прокуратура просила для футболиста условный срок в полтора года.

Напомним, Джером Боатенг в составе сборной Германии выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а в составе «Баварии» дважды выигрывал Лигу чемпионов.