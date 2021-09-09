Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прыгнула тройной аксель на тренировке перед контрольными прокатами сборной России в Челябинске.

Видео с исполнением Валиевой прыжка ультра-си появилось в «Инстаграме» фигуристки под ником sindi_end. Известно, что спортсменка будет исполнять произвольную программу под «Болеро», как и в прошлом сезоне, а в короткой программе фигуристке вновь поставили лиричный образ.

Её одногруппница Майя Хромых справилась на тренировке с каскадом из четверного тулупа и тройного тулупа. На соревнованиях ранее Майя прыгала сольный четверной тулуп, а также сольный четверной сальхов.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 11-12 сентября на арене «Трактор» в Челябинске.