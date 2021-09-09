Главные новости с ледовых катков, баскетбольных площадок и футбольных полей — в традиционном дайджесте от Nevasport за 9 сентября:

Стала известна музыка для новых программ Трусовой на олимпийский сезон

Стало известно, под какую музыку будет катать новые программы в олимпийском сезоне российская фигуристка Александра Трусова. По информации проекта «ФАНсектор», короткая программа Трусовой поставлена на музыку к фильму «Фрида», а произвольная программа будет исполняться под саундтрек к фильму «Круэлла».

Озвучена музыка для олимпийских программ Анны Щербаковой

Стало известно, под какую музыку будет выступать российская фигуристка Анна Щербакова в новом олимпийском сезоне. По информации СМИ, произвольная программа спортсменки поставлена под музыку к фильму «Мастер и Маргарита» Игоря Корнелюка. В короткой программе Щербакова будет кататься под восточные мотивы.

Косторная будет кататься под блюз в короткой программе в олимпийский сезон

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная будет кататься под блюз в короткой программе в олимпийском сезоне. По данным источника, в короткой программе будет именно блюзовая композиция, а в произвольной — музыка Антонио Вивальди «Времена Года».

«Зенит» уступил ЦСКА на товарищеском турнире на Кипре

Петербургский «Зенит» уступил московскому ЦСКА в рамках товарищеского предсезонного турнира OPAP Neofytos Chandriotis на Кипре. Стартовая игра турнира завершилась для «Зенита» поражением со счетом 64:75 (счет по периодам — 10:13, 14:26, 22:16, 18:20).

Прыгунья с шестом Сидорова выиграла в финале «Бриллиантовой лиги», показав результат выше 5 м

Российская прыгунья с шестом, серебряный призер Олимпиады Анжелика Сидорова выиграла соревнования в финале «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона. Сидоровой удалось выиграть соревнования с результатом в 5 метров и 1 сантиметр. Этот результат стал также личным рекордом спорсменки и рекордом соревнований «Бриллиантовой лиги».

Клубы РПЛ отказываются сотрудничать с «Матч ТВ«

Практически все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за отказ от предложения «Матч ТВ» о пролонгации сотрудничества на предоставленных условиях. Об этом сообщает «РБК Спорт». Информацию подтверждают сразу три клуба РПЛ. Многие клубы выступают за проведение тендера.

Антон Миранчук пройдёт лечение в Германии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук находится на лечении в Германии, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек прошёл в немецкой клинике полное обследование травмы сухожилия, которую получил ещё на сборах в январе 2021 года. По итогам обследования принято решение, что Миранчук пройдёт курс консервативного лечения в немецкой клинике. После него состоится контрольное обследование хавбека и будет принято решение о дальнейшей программе восстановления.