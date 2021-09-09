Норвежская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандревольд рассказала о том, каково ей постоянно тренироваться вместе с Тириль Экхофф.

В интервью Biathlonlive.com Тандревольд отметила, что фантастично иметь в команде лучшего друга.

«Из-за такого количества совместных тренировок в Осло и путешествий во время Кубка мира в течение сезона я провожу с Тириль (Экхофф) больше времени, чем со своим парнем», — отметила биатлонистка, добавив, что когда в команде есть друг — это хорошо, потому что в трудные моменты можно рассчитывать на крепкие объятья.

«Вдвойне веселее, когда дела у нас обеих идут хорошо, например, как в Хохфильцине в прошлом декабре. Думаю, наша сила в том, что вместе нам очень весело», — добавила Тандревольд, подчеркнув, что когда они получают удовольствие, то выступают гораздо лучше.