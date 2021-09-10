Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Перу в матче 10-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022. Игра проходила в Ресифи (Бразилия) на «Арене Пернамбуку» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяева.

Бразильцы открыли счет уже на 14-й минуте встречи, автором гола стал полузащитник «Фламенго» Эвертон Рибейро. На 40-й минуте преимущество хозяев удвоил нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар.

В матче принял участие экс-игрок «Зенита» Халк, он вышел на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями. За Перу сыграл экс-полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва, он провел на поле первый тайм.

В следующем матче Бразилия на выезде сыграет с Венесуэлой, а Перу примет Чили. Оба матча состоятся 7 октября.

Набрав 24 очка в восьми матчах, Бразилия лидирует в турнирной таблице. Перу имеет 8 очков после девяти матчей и идет на седьмом месте.