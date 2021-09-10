Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца на Евро-2020, может вернуться к тренировкам в октябре текущего года.

Как сообщает Passione Inter, футболист будет заниматься в Дании. На данный момент он ожидает вердикта врачей, которые должны разрешить ему со следующего месяца выполнять базовые физические нагрузки — бегать, заниматься на велотренажере и проводить легкую работу с мячом.

Футболисту придется тренироваться в Дании, потому что в Италии существуют строгие ограничения на работу с имплантированным дефибриллятором.

Напомним, что Эриксен едва не погиб в ходе матча Дания — Финляндия на старте чемпионата Европы. Футболист упал на газон и потерял сознание, его реанимировали на протяжении 15 минут, затем доставили в больницу. После этого Кристиану сделали операцию и установили кардиовертер-дефибриллятор.