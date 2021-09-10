Биатлонистка сборной России Лариса Куклина показала фото и видео с предсезонного сбора группы Михаила Шашилова в Сочи.

«Еду с тренировки. Увидела свое отражение в зеркальной двери. Честно сказать, я испугалась. Шлем набекрень, очки тоже, ну и вид, конечно, не фонтан», – сказала Куклина в сториз «Инстаграма».

«Меня преследует банда. Едем с обеда. Счастливые, довольные, покушали. Жизнь прекрасна», – сказала спортсменка в другом видео.

Напомним, Куклина тренируется в группе Михаила Шашилова, в которую также входят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.

Новый сезон Кубка мира стартует 26 ноября сдвоенным этапом в шведском Эстерсунде.