18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану сенсационно вышла в финал Открытого чемпионата США, обыграв в полуфинале Марию Саккари из Греции. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. За это время Радукану четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11. Саккари записала на свой счет четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка.

В матче за титул Радукану, занимающая 150-е место в рейтинге WTA, встретится с 19-летней канадкой Лейлой Анни Фернандес, которая сенсационно обыграла Арину Соболенко. Впервые за 22 года в финале турнира «Большого шлема» встретятся две теннисистки младше 20 лет.

Напомним, что действующей чемпионкой US Open является Наоми Осака, которая не сумела защитить титул и приостановила карьеру.