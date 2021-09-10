Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в расположение команды. Как сообщает журналист Саманта Пэлл в «Твиттере», хоккеист присоединился к тренировочному лагерю «Медстар».

Источник утверждает, что 18 сентября стартует лагерь новичков «Вашингтона», а с 22 сентября к работе приступит основной состав команды.

Напомним, минувшим летом Овечкин продлил контракт со столичным клубом на пять лет. В первом матче нового сезона «Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», игра состоится 14 сентября.

На счету Овечкина сейчас 730 шайб в НХЛ, это шестой результат в истории лиги. Предыдущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» был подписан в январе 2008 года, за 13 лет россиянин заработал 124 миллиона.