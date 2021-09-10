Лыжница сборной Швеции Линн Сван перенесла операцию на плече.

«Прямо сейчас мне нужны тишина и покой, но я полна решимости и рвусь в бой, хотя знаю, что потребуется время. Хотела бы воспользоваться возможностью и поблагодарить всех за поддержку, которую я получила», – приводит слова Сван Langrenn.

Напомним, спортсменка получила травму на этапе Кубка мира в Ульрисехамне еще прошлой зимой и пропустила уже три тренировочных сбора команды. Сначала сборная Швеция провела высотный сбор в Тине (Франция), затем — в Торнсбю (Швеция) и в Фонт-Ромеу (Франция).

21-летняя Сван является обладательницей Малого хрустального глобуса в спринтерском зачете. Спортсменка неоднократно побеждала на этапах Кубка мира.