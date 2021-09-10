Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Боливии в матче отбора на чемпионат мира-2022. Игра проходила в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все три гола в составе аргентинской команды забил нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Он отличился на 14-й, 64-й и 88-й минутах, одну голевую передачу на него сделал экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес.

Забив 79-й гол за сборную Аргентины, Месси обошел легендарного Пеле по количеству голов за южноамериканскую сборную. На счету знаменитого бразильца 77 мячей.

Набрав 18 очков в восьми матчах, Аргентина идет на втором месте турнирной таблицы. Боливия (6) — предпоследняя после девяти игр.