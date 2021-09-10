Голландский тренер Гус Хиддинк, возглавлявший команду Кюрасао, объявил о завершении карьеры.

«В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход. Я собираюсь остановиться. Окончательно», — сказал 74-летний специалист каналу SBS 6.

Напомним, сборную Кюрасао Хиддинк возглавил в 2020 году. Наибольшую популярность среди российских болельщиков тренер получил, работая в сборной России в период с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали Евро-2008.

Также в ходе своей тренерской карьеры Хиддинк работал со сборными Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции. На клубном уровне он тренировал ПСФ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Челси» и «Анжи». До перехода в команду Кюрасао голландец возглавлял олимпийскую сборную Китая.