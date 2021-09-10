В Монце (Италия) стартует 14-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 10 сентября, в 15:30 по московскому времени начнется первая свободная практика.

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Напомним, что гоночный уик-энд в Монце проходит в новом формате. Второй раз в сезоне состоится спринтерская гонка: сегодня в 19:00 пройдет квалификация, а завтра после второй тренировки пилоты проедут спринт. По его результатам будет сформирована стартовая решетка на воскресную гонку, которая пройдет в привычном формате.

После 13 этапов Гран-при лидером личного зачета пилотов является Макс Ферстаппен из «Ред Булл», но его преимущество над Льюисом Хэмилтоном составляет всего три очка.