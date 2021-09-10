Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная провела тренировку перед стартом контрольных прокатов в Челябинске. Спортсменка успешно исполнила тройной аксель, который восстановила после возвращения в группу Этери Тутберидзе.

Женская короткая программа в рамках контрольных прокатов состоится в субботу, 11 сентября, а произвольная — в воскресенье.

Накануне стало известно, что в короткой программе Косторная будет выступать под блюзовую музыку. В произвольной будут звучать «Времена года» Антонио Вивальди. Ранее в Сети появился фрагмент выступления Алены на тренировке, на котором она исполняет каскад под тему «Зима» из «Времен года».

Напомним, летом прошлого года Косторная перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в марте вернулась в «Хрустальный».