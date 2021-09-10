Новое соглашение “Оттавы” с Брэденом Ткачуком все еще прорабатывается.

По информации в СМИ новый контракт хоккеиста будет рассчитан на 64 миллиона евро в течении 8 лет.

Генеральный менеджер команды Пьер Дорион заявил об уверенность “Оттавы” в подписании контракта с Ткачуком до начала “сенаторского” тренировочного лагеря.

«Переговоры не даются легко, они отнимают большое количество времени, но мы находимся на верном пути», — отметил Пьер Дорион.

Победитель чемпионата мира по хоккею среди юниоров 2017 и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2018 в 21 год принял участие в 198 играх НХЛ, в которых набрал 125 (60+65) очков.

Напомним, что Брэден из хоккейной семьи. Его брат Мэттью играет за Калгари, а отец Кит — является членом зала хоккейной славы США.