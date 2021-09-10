В России на пятницу, 10 сентября, выявлено 18 341 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 7 102 625.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 789 человек. 17 121 гражданина выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 182,7 млн тестов. 191 165 жителей страны скончалось от коронавируса, еще 6 357 272 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 1566 человек. В Санкт-Петербурге выявлено 1504 новых случаев заражения, в Московской области — 585.