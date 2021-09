Фигурист и хореограф Даниил Глейхенгауз поделился мнением о новой короткой программе золотой медалистки чемпионата Европы по фигурному катанию Алены Косторной.

Выступление было поставлено под песню Бет Харт I Am The One.

«Алена получила в короткой программе свой долгожданный блюз. С самых первых нот я хотел, чтобы она прямо поигралась и со зрителями, и с судьями взглядами и хореографией – она это умеет.”

Тренер отметил, что под получившаяся музыкальная дорожка им нравится, а Алена катается с большим энтузиазмом.

Так же сообщается, что Алена восстановила тройной аксель и скорее всего мы увидим его в исполнении фигуристки уже на контрольных прокатах в Челябинске. Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Евгения Плющенко Косторная тройной аксель не исполняла.