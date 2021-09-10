Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева будет исполнять новую короткую программу под композицию Кирилла Рихтера In Memoriam.

Произвольная программа, напомним, останется прежней — «Болеро» Мориса Равеля.

Предстоящий сезон станет для Валиевой дебютным на взрослом уровне. 11 и 12 сентября фигуристка выступит на контрольных прокатах в Челябинске. Накануне на тренировке она исполнила тройной аксель.

Напомним, в прошлом году Валиева выступала на взрослых этапах Кубка России и на национальном чемпионате, однако по возрасту не проходила на международные старты. Осенью она выступит на этапах Гран-при в Канаде и в России.