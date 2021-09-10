Глава промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян оценил состояние Александра Емельяненко, который 18 сентября проведет боксерский бой с блогером Артемом Тарасовым.

По словам Арутюняна, идея организовать этот бой появилась в июле или августе, но Емельяненко на тот момент находился в плохой форме.

«Скажу вам честно и откровенно: на тот момент, когда мы только хотели организовать этот бой, когда появились, скажем так, его зародыши, Александр был в ужасном состоянии. Но то состояние, в котором он подошёл к этому бою, конечно, уже, наверно, пугает Артёма Тарасова», — сказал Арутюнян в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт: Единоборства».

По мнению Арутюняна, сейчас Емельяненко находится совершенно в другом состоянии: он обрел уверенность и набрал отличную форму.