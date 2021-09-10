Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о новой короткой программе чемпионки мира Анны Щербаковой.

«В короткой программе мы выбрали Восток. Я хотел соединить магию вот этого Востока с идеей, что она повелительница бури. Она управляет стихией, собирает песчаную бурю, выпускает это всё в зал, в зрителей, она завораживает», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

По словам хореографа, в программе Щербакова будет выполнять переход из медленной части в драйвовую, что станет неожиданностью после лирики. Глейхенгауз уверен, что фигуристка отлично справится с этой задачей.

«И музыка, и хореография, и то, как Аня это чувствует и делает, поднимает с каждым тактом, – от начала до конца ты поднимаешься на самый верх и оттуда уже будешь прыгать, когда она закончит», — сказал постановщик.

Напомним, короткая программа Щербаковой будет поставлена под восточную музыку, произвольная — под «Мастера и Маргариту». Вчера фигуристка провела тренировку перед стартом контрольных прокатов, на которой не исполняла четверные прыжки.