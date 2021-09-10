Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, когда команда сообщила ему о непродлении контракта на следующий сезон.

По словам гонщика, он не любит делиться тем, что происходит за кулисами, но о решении команды узнал еще до уик-энда в Спа.

«Будапешт был последней гонкой перед летним перерывом, и на тот момент ещё не было принято никаких решений по этому поводу, но потом, вместе, мы приняли решение. Это случилось летом, перед Спа», — цитирует Боттаса Crash.net.

Со следующего сезона Боттас будет выступать за «Альфа Ромео», где заменит Кими Райкконена. Недавно финский пилот объявил, что текущий сезон станет для него последним в Формуле-1.

«Что касается моего перехода в «Альфа Ромео», то не мне вам говорить, как серьёзно они относятся к будущему. Эта команда как торговая марка привержена своему делу вот уже несколько лет», — сказал Боттас.

Напомним, место Боттаса в «Мерседесе» займет 23-летний Джордж Расселл, который в этом сезоне успешно выступает за «Уильямс».