Перешедший этим летом из “Ювентуса” в “Манчестер Юнайтед” 36-летний Криштиану Роналду заявил, что готов выйти в стартовом составе против “Ньюкасла”.

Нападающий рассказал, как нервничал перед дебютным матчем за МЮ в 2003: «Я не ожидал, что выйду в старте и вообще появлюсь на поле».

Футболист отметил, что в субботу он тоже будет нервничать, но будучи более зрелым и опытным футболистом он будет готов. «Собираюсь надавить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе (смеется). Я готов!» — цитирует Роналду официальный сайт “красных дьяволов”.

Напомним что португалец выступит в английской Премьер-лиге впервые за последние 12 лет.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» состоится 11 сентября, начало — 17:00 (мск).