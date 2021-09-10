«Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 11 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Помочь сине-бело-голубым не смогут четыре игрока. Бразильцы Малком и Клаудиньо отстранены по решению ФИФА за то, что были отозваны из национальной команды, полузащитник Вильмар Барриос еще не вернулся из сборной Колумбии, а Магомед Оздоев продолжает восстанавливаться после травмы.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком, в роли его ассистентов выступят Алексей Лунев и Андрей Болотенков. Резервным рефери назначен Юнус Кошко.

После шести туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 14 очков. «Ахмат» (9) идет на восьмом месте.