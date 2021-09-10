Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о новой короткой программе Александры Трусовой. В олимпийском сезоне фигуристка будет выступать под музыку из фильма «Фрида».

По словам постановщика, многие идеи пришли ему в голову во время отпуска в Мексике. Там он решил поставить программу под «Фриду», но еще не знал, кто будет её исполнять.

«Этери Георгиевна сказала: давай Саше. Я даже сначала удивился. Она говорит, что такого не было, давай попробуем — будет либо огонь, как ее волосы, либо нет», — сказал Глейхенгауз в интервью Первому каналу.

Как отметил хореограф, Трусова уже достаточно повзрослела, чтобы справляться с таким образом. В короткой программе она будет передавать страсть и переживания, которые подчеркнет художественной составляющей с рисованием.

«Мы не привязываемся полностью к самой Фриде, потому что она очень сложная личность и у нее была интересная жизнь. Но искусство и передачу всего этого мы использовали, и Саша это чувствует — по ней видно, что она поняла, прочувствовала и с удовольствием катает», — сказал Глейхенгауз.

Напомним, в мае прошлого года Трусова перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но перед олимпийским сезоном вернулась в свою прежнюю команду в «Хрустальном».