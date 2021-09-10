Российская футбольная Премьер-Лига возобновляется после паузы на матчи сборных: сегодня, 11 сентября, состоятся три встречи в рамках седьмого тура.

В 14:00 по московскому времени «Локомотив» на своем поле примет «Крылья Советов». «Железнодорожники» сейчас идут на четвертом месте с 12 очками, а самарская команда (7) занимает 11-ю строчку.

В 16:30 мск в Санкт-Петербурге начнется матч между «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Сине-бело-голубые, возглавляющие турнирную таблицу с 14 очками, имеют серьезные проблемы: по разным причинам сегодня не сыграют Малком, Клаудиньо, Вильмар Барриос и Магомед Оздоев. «Ахмат» (9) идет на восьмом месте.

В 19:00 в Москве на «Открытие Арене» «Спартак» примет «Химки». Подопечные Руя Витории потерпели уже три поражения в этом сезоне и идут десятыми с 7 очками. Подмосковный клуб набрал 6 очков и занимает 12-е место.