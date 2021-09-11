В Челябинске на ледовой арене «Трактор» стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 11 сентября, состоится короткая программа у женщин, начало запланировано на 15:50 по московскому времени.

С короткими программами выступят десять спортсменок: чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Дарья Усачева, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова и Ксения Синицына.

Спортсменки уже успели провести несколько тренировок в Челябинске. Стало известно, что Косторная восстановила тройной аксель после возвращения в группу Этери Тутберидзе. Показала этот прыжок и Трусова, которая помимо него сделала еще четверные сальхов и флип.