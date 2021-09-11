В Челябинске стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 11 сентября, на ледовой арене «Трактор» состоится ритмический танец, начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

Состав участников:

Анжелика Абашкина/Павел Дрозд, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева /Дэвид Нарижный.

Ранее стало известно, что действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин не смогут выступить в Челябинске по медицинским показаниям. По той же причине мероприятие пропустят Софья Шевченко/Игорь Еременко и Арина Ушакова/Максим Некрасов.

Произвольный танец в Челябинске состоится завтра, 12 сентября, и начнется в 12:00 мск.