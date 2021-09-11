В Челябинске стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 11 сентября, на ледовой арене «Трактор» состоится ритмический танец, начало запланировано на 12:00 по московскому времени.
Состав участников:
- Анжелика Абашкина/Павел Дрозд,
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин,
- Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро,
- Аннабель Морозов/Андрей Багин,
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов,
- Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин,
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин,
- Елизавета Шанаева /Дэвид Нарижный.
Ранее стало известно, что действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин не смогут выступить в Челябинске по медицинским показаниям. По той же причине мероприятие пропустят Софья Шевченко/Игорь Еременко и Арина Ушакова/Максим Некрасов.
Произвольный танец в Челябинске состоится завтра, 12 сентября, и начнется в 12:00 мск.
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