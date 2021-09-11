В Челябинске на ледовой арене «Трактор» сегодня, 11 сентября, состоится первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. В 13:25 по московскому времени начнется короткая программа у мужчин.

Состав участников выглядит следующим образом:

Дмитрий Алиев Петр Гуменник Артур Даниелян Макар Игнатов Михаил Коляда Марк Кондратюк Андрей Мозалев Александр Самарин Евгений Семененко.

В контрольных прокатах должен был принять участие еще один спортсмен — Даниил Самсонов из группы Этери Тутберидзе, который в этом сезоне выходит на взрослый уровень. Однако ФФККР сообщила, что он снялся по медицинским показаниям.

Ранее из-за проблем со здоровьем Самсонову пришлось пропустить юниорский чемпионат мира в 2020 году и почти весь сезон-2020/21. В феврале текущего года Даниил выступил на юниорском первенстве России в Красноярске, где занял седьмое место.