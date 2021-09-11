На ледовой арене «Трактор» в Челябинске стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 11 сентября, в 14:45 по московскому времени начнется короткая программа у спортивных пар.
Состав участников выглядит следующим образом:
- Карина Акопова – Никита Рахманин
- Юлия Артемьева – Михаил Назарычев
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
- Ясмина Кадырова – Иван Бальченко
- Анастасия Мишина – Александр Галлямов
- Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
В мероприятии должны были принять участие Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, но они снялись по медицинским показаниям. Партнер испытывает проблемы со спиной и пока не катается, но обе программы на новых сезон у дуэта уже готовы.
Напомним, что Тарасова и Морозов готовились к олимпийскому сезону под руководством Этери Тутберидзе и уже выиграли международный турнир в Бостоне. Бойкова и Козловский из-за травмы пропустили контрольные прокаты в Санкт-Петербурге.
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