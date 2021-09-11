На ледовой арене «Трактор» в Челябинске стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 11 сентября, в 14:45 по московскому времени начнется короткая программа у спортивных пар.

Состав участников выглядит следующим образом:

Карина Акопова – Никита Рахманин Юлия Артемьева – Михаил Назарычев Александра Бойкова – Дмитрий Козловский Ясмина Кадырова – Иван Бальченко Анастасия Мишина – Александр Галлямов Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

В мероприятии должны были принять участие Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, но они снялись по медицинским показаниям. Партнер испытывает проблемы со спиной и пока не катается, но обе программы на новых сезон у дуэта уже готовы.

Напомним, что Тарасова и Морозов готовились к олимпийскому сезону под руководством Этери Тутберидзе и уже выиграли международный турнир в Бостоне. Бойкова и Козловский из-за травмы пропустили контрольные прокаты в Санкт-Петербурге.