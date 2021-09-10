Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» продолжает выступление на предсезонном турнире в Никосии (Кипр). Сегодня, 11 сентября, сине-бело-голубые встретятся с греческим «Олимпиакосом».

Игра будет проходить на арене «Тассос Пападопу Холл» в Энгоми и начнется в 21:30 по московскому времени.

Подопечные Хави Паскуаля начали турнир с поражения, уступив ЦСКА со счетом 64:75. В следующем матче петербуржцы сыграют с греческим «Лаврио» 12 сентября.

Напомним, что «Зенит» уже выиграл один предсезонный турнир — Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, в рамках которого одолел «Нижний Новгород» и ЦСКА. После этого сине-бело-голубые провели товарищеский матч с «Панатинаикосом» и победили по итогам двух овертаймов.