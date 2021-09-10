Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил решение о допуски 30% зрителей от общей вместимости стадиона на ближайшие матчи команды в Санкт-Петербурге.

«Игра со зрителями — это всегда здорово. Спасибо огромное болельщикам, которые пришли поддержать нас с ЦСКА. Понимаю, что это было не просто попасть на матч. Сейчас будет чуть легче. Мы этому рады, потому что футбол без зрителей смотрится по-другому», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, что распоряжение будет действовать на завтрашнем матче с «Ахматом», а также на последующих домашних играх с «Крыльями Советов» и «Мальме». Ранее на стадион допускалось не более тысяч болельщиков.

Завтра, 11 сентября, «Зенит» примет «Ахмат», игра на «Газпром-Арене» стартует в 16:30 по московскому времени. Помочь сине-бело-голубым не смогут Малком и Клаудиньо (отстранены по решению ФИФА), Вильмар Барриос (находится в сборной Колумбии) и Магомед Оздоев (травмирован).