В Челябинске на ледовой арене «Трактор» стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие продлится два дня — 11 и 12 сентября.

Расписание:

11 сентября, суббота

12.00 мск. Танцы на льду. Ритм-танец

Танцы на льду. Ритм-танец 13.25. Мужчины. Короткая программа

Мужчины. Короткая программа 14.45. Пары. Короткая программа

Пары. Короткая программа 15.50. Женщины. Короткая программа

12 сентября, воскресенье

12.00. Танцы. Произвольный танец

Танцы. Произвольный танец 13.30. Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 15.05. Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 16.15. Женщины. Произвольная программа

Бесплатная прямая трансляция контрольных прокатов будет осуществляться на официальном сайте Первого канала.

В мероприятии примут участие чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, а также Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и другие спортсменки.

В мужском катании свои программы представят Михаил Коляда, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и др. В парном катании выступят чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, чемпионы России Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В танцах на льду свои программы покажут чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

С полным списком участников можно ознакомиться на сайте ФФККР.

По медицинским показаниям контрольные прокаты пропустят Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Даниил Самсонов.