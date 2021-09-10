В Челябинске на ледовой арене «Трактор» стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие продлится два дня — 11 и 12 сентября.
Расписание:
11 сентября, суббота
- 12.00 мск. Танцы на льду. Ритм-танец
- 13.25. Мужчины. Короткая программа
- 14.45. Пары. Короткая программа
- 15.50. Женщины. Короткая программа
12 сентября, воскресенье
- 12.00. Танцы. Произвольный танец
- 13.30. Мужчины. Произвольная программа
- 15.05. Пары. Произвольная программа
- 16.15. Женщины. Произвольная программа
Бесплатная прямая трансляция контрольных прокатов будет осуществляться на официальном сайте Первого канала.
В мероприятии примут участие чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, а также Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и другие спортсменки.
В мужском катании свои программы представят Михаил Коляда, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и др. В парном катании выступят чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, чемпионы России Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В танцах на льду свои программы покажут чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
С полным списком участников можно ознакомиться на сайте ФФККР.
По медицинским показаниям контрольные прокаты пропустят Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Даниил Самсонов.
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